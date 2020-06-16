Зеленский назначил своего советника первым замсекретаря СНБО [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №228 от 16 июня опубликован на сайте главы государства.
Как сообщает "Зеркало недели", в качестве советника Зеленского Демченко занимался "минским процессом" и освобождением заложников, которых удерживает Россия.
По настоянию Ермака и Демченко Киев в рамках проводимых обменов "удерживаемых лиц" передает российской стороне осужденных за терроризм и государственную измену. Взамен украинская сторона получает не только заложников, задержанных оккупационными властями на территории "ДНР/ЛНР" за проукраинскую позицию, но и людей, совершавших уголовные преступления и сражавшихся в рядах пророссийских боевиков.
Во времена президента Ющенко Демченко работал в его Администрации. Во времена Януковича - занимал должность первого заместителя министра иностранных дел. В МИДе он курировал российское направление и участвовал в подготовке харьковских соглашений. Во времена президента Порошенко Демченко был советником главы государства и подготавливал документы для "первого Минска".
Ранее сообщалось, что в СНБО обеспокоились кибербезопасностью Украины.
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