Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №228 от 16 июня опубликован на сайте главы государства.

Как сообщает "Зеркало недели", в качестве советника Зеленского Демченко занимался "минским процессом" и освобождением заложников, которых удерживает Россия.

По настоянию Ермака и Демченко Киев в рамках проводимых обменов "удерживаемых лиц" передает российской стороне осужденных за терроризм и государственную измену. Взамен украинская сторона получает не только заложников, задержанных оккупационными властями на территории "ДНР/ЛНР" за проукраинскую позицию, но и людей, совершавших уголовные преступления и сражавшихся в рядах пророссийских боевиков.

Во времена президента Ющенко Демченко работал в его Администрации. Во времена Януковича - занимал должность первого заместителя министра иностранных дел. В МИДе он курировал российское направление и участвовал в подготовке харьковских соглашений. Во времена президента Порошенко Демченко был советником главы государства и подготавливал документы для "первого Минска".

Ранее сообщалось, что в СНБО обеспокоились кибербезопасностью Украины.