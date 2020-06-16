Зеленский назначил глав РГА в трех областях [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил трех глав районных государственных администраций в Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента.
Так, распоряжением №394 / 2020-рп Зеленский назначил Владимира Кеца главой Луцкой районной государственной администрации Волынской области.
Согласно распоряжению №395 / 2020-рп, главой Рогатинской РГА Ивано-Франковской области стал Владимир Штогрин.
Также соответствующим документом №396 / 2020-рп глава государства назначил Ярослава Матвийчука главой Тернопольской РГА Тернопольской области.
Напомним, ранее президент назначил главу Запорожской ОГА. Также Зеленский назначил главу внешней разведки.
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