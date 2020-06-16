666 - це статистика коронавірусу за останню добу. Трохи менше як половина пацієнтів одужали. Загалом, від початку пандемії діагноз COVID-19 почули майже 32,5 тисячі українців. Понад 14 тисяч - вилікувалися.

Найбільше заражень у Києві, на Волині, у Львівській і Рівненській областях. А чим гірша статистика - тим жорсткіший карантин у регіоні, нагадують у Мінохоронздоров'я.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Те, що стосується посилення карантинних заходів - на сьогодні в нас існує адаптивний карантин. адаптивний карантин чітко передбачає відповідні критерії - по яких критеріях може відбуватися посилення карантинних заходів на конкретній території.

І вже є перший випадок. Карантин посилили в Івано-Франківській області - там закривають спортивні зали, фітнес-центри та заклади культури. Це - рішення Регіональної комісії через доволі велику кількість інфікованих. Станом на сьогодні, в області - понад тисячу 800 підтверджених випадків.

Дисциплінувати українців хочуть і на рівні центральної влади - прем'єр закликає жорсткіше карати за відсутність маски в транспорті чи в магазині.