В Івано-Франківській області посилили карантинні обмеження [ Редактировать ]
666 - це статистика коронавірусу за останню добу. Трохи менше як половина пацієнтів одужали. Загалом, від початку пандемії діагноз COVID-19 почули майже 32,5 тисячі українців. Понад 14 тисяч - вилікувалися.
Найбільше заражень у Києві, на Волині, у Львівській і Рівненській областях. А чим гірша статистика - тим жорсткіший карантин у регіоні, нагадують у Мінохоронздоров'я.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Те, що стосується посилення карантинних заходів - на сьогодні в нас існує адаптивний карантин. адаптивний карантин чітко передбачає відповідні критерії - по яких критеріях може відбуватися посилення карантинних заходів на конкретній території.
І вже є перший випадок. Карантин посилили в Івано-Франківській області - там закривають спортивні зали, фітнес-центри та заклади культури. Це - рішення Регіональної комісії через доволі велику кількість інфікованих. Станом на сьогодні, в області - понад тисячу 800 підтверджених випадків.
Дисциплінувати українців хочуть і на рівні центральної влади - прем'єр закликає жорсткіше карати за відсутність маски в транспорті чи в магазині.
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За останню добу в Україні 666 нових інфікувань коронавірусом. 275 пацієнтів одужали. 11 випадків летальних. Загалом, від початку епідемії в країні COVID-19 діагностували у понад 32 тисяч людей. Більше як 14 з половиною тисяч вилікувалися. 912 пацієнтів померли