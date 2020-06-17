Авиакатастрофа в Иране: завершить расследование можно без "черных ящиков" [ Редактировать ]
Завершение расследования катастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране не упирается в расшифровку бортовых самописцев. Кроме этого, есть и другие способы получения доказательств.
Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "РБК-Украина".
Как пояснил дипломат, существуют данные со спутников, которые подтверждают, что украинский самолет был сбит двумя ракетами. Также у Ирана должны быть видео и аудио данные из ракетных комплексов, откуда были запущены ракеты.
"Если вдруг "черных ящиков" не будет, трагедии не случится, это не означает, что отсутствуют другие возможности установить истину", - подчеркнул он.
Ранее Иран официально попросил Францию расшифровать "черные ящики" сбитого самолета МАУ.
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