Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 17 июля, обратился к министру инфраструктуры Владиславу Криклию с предложением навести порядок с контролем за соблюдением карантинных мер в общественном и железнодорожном транспорте. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Просьба навести порядок с контролерами (в пригородных поездах - ред.) и соответствующим режимом соблюдения количества людей в вагонах, масочного режима", - заявил Шмыгаль.

Председатель Кабмина также потребовал максимально обезопасить людей от заражения в общественном и железнодорожном транспорте. И обратился к городским властям с просьбой выпустить на маршруты максимальное количество общественного транспорта.

"Люди не должны стоять в очередях или ехать в переполненных душных маршрутках", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине установили сразу два коронавирусных антирекорда. За сутки инфекцию подтвердили у 758 людей, 31 больной умер.