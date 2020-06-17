Шмыгаль потребовал выпустить на маршруты максимум общественного транспорта [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 17 июля, обратился к министру инфраструктуры Владиславу Криклию с предложением навести порядок с контролем за соблюдением карантинных мер в общественном и железнодорожном транспорте. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Просьба навести порядок с контролерами (в пригородных поездах - ред.) и соответствующим режимом соблюдения количества людей в вагонах, масочного режима", - заявил Шмыгаль.
Председатель Кабмина также потребовал максимально обезопасить людей от заражения в общественном и железнодорожном транспорте. И обратился к городским властям с просьбой выпустить на маршруты максимальное количество общественного транспорта.
"Люди не должны стоять в очередях или ехать в переполненных душных маршрутках", - подчеркнул Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине установили сразу два коронавирусных антирекорда. За сутки инфекцию подтвердили у 758 людей, 31 больной умер.
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