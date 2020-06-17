Новый антирекорд: в Украине растет число умерших от COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 17 июня, в Украине зафиксировали 33 234 случая COVID-19. Количество новых случаев заражения за сутки - 758. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
Новый антирекорд - 31 смерть от COVID-19 в Украине за сутки. Так, на 17 июня от коронавируса в Украине умерли 943 человека.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1500 случаев;
Волынская область - 1554 случая;
Днепропетровская область - 1012 случаев;
Донецкая область - 338 случаев;
Житомирская область - 1147 случаев;
Закарпатская область - 1808 случаев;
Запорожская область - 538 случаев;
Ивано-Франковская область - 1849 случаев;
Кировоградская область - 592 случая;
г. Киев - 4026 случаев;
Киевская область - 2078 случаев;
Львовская область - 3227 случаев;
Луганская область - 66 случаев;
Николаевская область - 323 случая;
Одесская область - 1158 случаев;
Полтавская область - 281 случай;
Ривненская область - 2499 случай;
Сумская область - 230 случаев;
Тернопольская область - 1510 случаев;
Харьковская область - 1652 случая;
Херсонская область - 183 случая;
Хмельницкая область - 577 случаев;
Черновицкая область - 4082 случая;
Черкасская область - 564 случая;
Черниговская область - 440 случаев.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.
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