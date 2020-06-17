По состоянию на среду, 17 июня, в Украине зафиксировали 33 234 случая COVID-19. Количество новых случаев заражения за сутки - 758. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

Новый антирекорд - 31 смерть от COVID-19 в Украине за сутки. Так, на 17 июня от коронавируса в Украине умерли 943 человека.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1500 случаев;

Волынская область - 1554 случая;

Днепропетровская область - 1012 случаев;

Донецкая область - 338 случаев;

Житомирская область - 1147 случаев;

Закарпатская область - 1808 случаев;

Запорожская область - 538 случаев;

Ивано-Франковская область - 1849 случаев;

Кировоградская область - 592 случая;

г. Киев - 4026 случаев;

Киевская область - 2078 случаев;

Львовская область - 3227 случаев;

Луганская область - 66 случаев;

Николаевская область - 323 случая;

Одесская область - 1158 случаев;

Полтавская область - 281 случай;

Ривненская область - 2499 случай;

Сумская область - 230 случаев;

Тернопольская область - 1510 случаев;

Харьковская область - 1652 случая;

Херсонская область - 183 случая;

Хмельницкая область - 577 случаев;

Черновицкая область - 4082 случая;

Черкасская область - 564 случая;

Черниговская область - 440 случаев.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.