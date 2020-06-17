Благотворительный фонд Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты медикам городской больницы №7 Каменского (Днепропетровская область). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В поставку вошли два аппарата ИВЛ Carescape R860 (General Electric), более 1000 защитных экранов и более 1000 костюмов биозащиты.

"Мы благодарны Вадиму Новинскому, акционеру Метинвеста, за весомый вклад в борьбу с пандемией. Новые аппараты ИВЛ значительно превосходят отечественные в классе, эффективности и универсальности. Наличие такого интеллектуального и крайне дефицитного оборудования позволяет городской медицине выйти на новый качественный уровень в оказании медицинских услуг, и быть максимально подготовленными к противодействию распространения COVID-19", - отметил присутствовавший на передаче мэр Каменского Андрей Белоусов.

Фонд Вадима Новинского в период пандемии также оказал поддержку одиноким людям пожилого возраста, обеспечив их продуктовыми наборами.

Генеральный директор "Днепровского коксохимического завода" Евгений Дидусь отметил, что Метинвест, его акционеры, продолжают оказывать системную помощь городам, где расположены предприятия компании.

"Каменским медучреждениям переданы средства индивидуальной защиты: респираторы и маски с высоким классом защиты; костюмы защиты от биологически опасных веществ; медицинские очки; антисептик для обработки рук. Ранее город получил значительную партию экспресс-тестов для выявления коронавируса", - отметил руководитель предприятия.

Ранее Фонд Вадима Новинского передал медучреждениям Кривого Рога (больницам № 17, 11 и Широковской районной больнице) 2 аппарата ИВЛ General Electric, а также 1000 комплектов костюмов биозащиты и 1000 защитных экранов.

Также от Фонда в Кривой Рог были поставлены высокоэффективный ПЦР-анализатор для оперативного выявления COVID-19 и других инфекций, спецбоксы для транспортировки пациентов, а также защитные костюмы и маски. Кроме того, медучреждения Днепропетровской области получили закупленные Фондом 11,5 тысяч респираторов высокого уровня защиты и более 10 тыс медицинских масок, а также 3 тысячи костюмов биозащиты. Также в специализированные лаборатории региона были поставлены 10 тыс высокоточных ПЦР-тестов закупленных Фондом в Южной Корее.

На сегодняшний день объем благотворительной помощи, оказанной Фондом Вадима Новинского в борьбе с эпидемией, превысил 100 млн грн.