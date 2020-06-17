Помилка ціною в мільйони! Фінансовий скандал у США: найбільші компанії країни хотіли допомогти мітингарям, але випадково перевели гроші Фонду, який навпаки...- підтримує поліцію. Як це могло статися? Знає Дмитро Анопченко.

У зоні протесту тут, у Вашингтоні, є чимало варіантів зробити пожертви. Одні приносять воду й харчі, інші - дають гроші. Але серед цих людей не всі підтримують ідеали руху незгоди. Будьмо відвертими: багато хто хоче просто захистити свій бізнес, або показати всій Америці, що його фірма у цьому конфлікті на "правильному" боці.

"Монстри" американського бізнесу - Apple, Google, Microsoft - не розголошують, які в них були мотиви (чи справді митингярям співчувають, чи просто хотіли, щоб їхні крамниці більше не громили), але вони першими перевели гроші на рахунки фонду Black Lives Matters, "життя темношкірих мають значення".

Транші немаленькі, загалом надали майже чотири з половиною мільйони доларів! І лише зараз з'ясувалося: так квапилися "відмітитися", що відправили гроші... не туди. Переказали їх Фонду, у якого схожа назва, але до протестів він ані найменшого стосунку не має! Директор, він же в одній особі - бухгалтер і єдиний працівник - Роберт Барнс. 68-річний житель Лос-Анджелеса, афроамериканець, музикант і продюсер, про якого Америка до сьогодні і не чула.

Про помилку дізналася преса. Пише, що засновник Фонду той самий темношкірий музикант - начебто добре знав про надходження коштів на рахунки, та мовчав.

У ЗМІ жартують - "може думав, що це Google сотні тисяч доларів нарешті виплатив за показ його кліпів на Youtube, або Apple - за його композиції на Apple music"? Хай там як, скандал грандіозний.

І все тому, що фонд Барнса має офіційну мету - "покращити стосунки поліції і суспільства". Тобто по суті американські провідні компанії віддали гроші на геть протилежну ціль, ніж хотіли! Після того, як повідомлення про це з'явилося в пресі, кошти на рахунках Фонду заморозили.

Організатори протестів обіцяють судитися з Барнсом за право на використання назви. Але й аферистом його не назвеш: все законно; це великий бізнес так прагнув не спізнитися і заявити про свою підтримку, що перекинув мільйони доларів не тим, і не на те.