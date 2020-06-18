Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні [ Редактировать ]
Через зростання кількості інфікованих - уряд продовжив адаптивний карантин до 31 липня. Рішення ухвалили напередодні на засіданні Кабміну. Тож до кінця липня - у транспорті, крамницях і громадських закладах - обов'язково носити маски. А в деяких регіонах, де епідемія ширитиметься надто стрімко, обмеження можуть посилити. Наприклад, зупинити роботу громадського транспорту чи закрити ресторани, готелі та спортзали.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Масочний режим, дезінфекція, соціальна дистанція - це ті заходи і заходи, які допоможуть вам і вашим близьким, всім нам вберегтися від цієї хвороби, хоча би до того часу, поки не будуть винайдені ефективні ліки і ефективні протоколи лікування.
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