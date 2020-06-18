Через зростання кількості інфікованих - уряд продовжив адаптивний карантин до 31 липня. Рішення ухвалили напередодні на засіданні Кабміну. Тож до кінця липня - у транспорті, крамницях і громадських закладах - обов'язково носити маски. А в деяких регіонах, де епідемія ширитиметься надто стрімко, обмеження можуть посилити. Наприклад, зупинити роботу громадського транспорту чи закрити ресторани, готелі та спортзали.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: