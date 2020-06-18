COVID-19 на территории Украины могут болеть 132 тысячи человек.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, данные о таком большом количестве заболевших являются неподтвержденными.

Если мы говорим, что в среднем в мире оказывается 30%, Китай на период вспышки проявлял 31%, то в Украине в мае доходило до 40-45 %. В среднем мы можем говорить, что где-то в среднем в Украине возможно потенциально болеет 132 тысячи человек. Но эти данные не являются подтвержденными. Это модельная ситуация.

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