Ученые предупредили о новой опасности коронавируса [ Редактировать ]
Симптомы коронавируса COVID-19 могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев после выздоровления. К такому выводу пришли ученые из Маастрихтского университета, сообщает нидерландское издание AD.
Исследователи изучили течение коронавирусной инфекции у 1600 человек. Средний возраст пациентов составил 53 года. 91% из них обошлись без госпитализации. Большинство опрошенных пациентов, переболевших COVID-19, жалуются на одышку, тяжесть в груди, кашель и другие симптомы, которые не дают им вести нормальную жизнь.
По данным ВОЗ, большинство случаев коронавируса протекает бессимптомно или со слабовыраженными симптомами, а восстановление занимает около двух недель. Однако 88% опрошенных пациентов сообщили о постоянной усталости, почти 75% страдали от одышки, 45% - от тяжести в груди, 40% - от головной боли. Также около трети отметили кашель, мышечную боль, головокружение и слишком частый пульс.
Почти все пациенты до заражения не имели хронических заболеваний и считались здоровыми. Теперь среди них здоровых оказалось лишь 6%.
Врачи не могут сказать, почему симптомы продолжают мучить пациентов даже после выздоровления. Они предполагают, что у некоторых пациентов вирус может реактивироваться, вызывая рецидивы симптомов. Однако в таком случае неясно, почему вирус не определяется в анализах.
По другой версии, вирус в организме отсутствует, но иммунная система находится в состоянии повышенной боевой готовности и атакует сам организм.
Ранее сообщалось, какая группа крови наименее уязвима к коронавирусу.
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