Побільшало хворих і в Італії. Після пом'якшення карантину в країні - новий спалах інфекції. За добу COVID-19 діагностували у понад трьохсот людей. Це на третину більше ніж напередодні.

Італія - одна з найбільш постраждалих через коронавірус країн у Європі. Від ускладнень після недуги там досі лікуються 24 тисячі пацієнтів. Одужали - близько ста вісімдесяти тисяч. Фінальний пакет послаблень карантину набув чинності від понеділка. Однак незмінними залишаються вимОги щодо засобів індивідаульного захисту, тотальної дезінфекції та дотримання дистанції.