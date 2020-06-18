В Італії фіксують новий спалах пандемії [ Редактировать ]
Побільшало хворих і в Італії. Після пом'якшення карантину в країні - новий спалах інфекції. За добу COVID-19 діагностували у понад трьохсот людей. Це на третину більше ніж напередодні.
Італія - одна з найбільш постраждалих через коронавірус країн у Європі. Від ускладнень після недуги там досі лікуються 24 тисячі пацієнтів. Одужали - близько ста вісімдесяти тисяч. Фінальний пакет послаблень карантину набув чинності від понеділка. Однак незмінними залишаються вимОги щодо засобів індивідаульного захисту, тотальної дезінфекції та дотримання дистанції.
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