В четверг, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский назвал условия при которых возможно увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова. Он отметил, что в случае, если работой Авакова будут недовольны большая часть депутатов, то вопрос об его отставке может рассматриваться.

Об этом по итогам заседания фракции "Слуга народа" сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра внутренних дел или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться", - пояснила Кравчук.

При этом она добавила, что Зеленский попросил об политической ответственности.

"Он понимает, что есть определенные проблемы с некоторыми министрами. И это поддержал премьер-министр, что никто за кресла не держится, даже если иммунитет. Если две трети фракции будут считать работу любого министра неудовлетворительной, то мы будем инициировать внутреннюю интерпелляцию внутрифракционную. Ставить вопрос об увольнении такого министра ", - заявила Кравчук.

Ранее Арахамия сообщил, кто может уволить Авакова.