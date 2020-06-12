Лидер парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал об отношении "монобольшинства" в Верховной Раде к министру внутренних дел Арсену Авакову и попытках уволить "непотопляемого" главу МВД. Об этом парламентарий рассказал в интервью "Апострофу".

"Мы пытались. Может, это вышло не сильно публично. В то время, когда формировался первый Кабмин Гончарука. Он тогда обладал мандатом привести всех новых министров. И он принес троих кандидатов. Я участвовал тогда в собеседованиях, и я честно скажу вам, что это были очень слабые кандидаты. Все люди, которые принимали решения, единогласно сказали, что они не смогут управлять министерством, где в подчинении почти миллион человек. Тогда это было безальтернативно", - заявил Арахамия.

По его словам, теперь поиском кандидатов на должность главы МВД занимается лично президент Зеленский.

"А сейчас мы передали флаг принятия решения президенту. И занимаем позицию наблюдателей, а не ищем активно кандидатов", - рассказал Арахамия.

Лидер парламентской фракции партии "Слуга народа" рассказал, что Арсена Авакова планируют позвать на заседание фракции "Слуги народа", чтобы обсудить деятельность ведомства и борьбу с преступностью. Главное условие парламентариев - минимизация уличной преступности и борьба с наркоторговлей.

"Сейчас перезагрузили отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. И они в 4-5 раз повысили свои показатели, это как-то прошло мимо внимания прессы. Этим занимается Александр Гоилашвили, новый заместитель Авакова. И он говорит, что Аваков его в этом вопросе поддерживает безоговорочно и дает полностью зеленый свет. А мы все понимаем, что наркокланы, нарколаборатории в Украине - это неприемлемо", - заявил Арахамия.

По словам народного депутата, в Верховной Раде рассматривают возможность существенно усилить уголовную ответственность за всю деятельность, которая может трактоваться как распространение или изготовление наркотиков.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский назвал условия отставки Авакова.