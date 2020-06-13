Аваков высказался о борьбе с "ворами в законе" [ Редактировать ]
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что намерен побороть организованную преступность в Запорожской области, и посоветовал "ворам в законе" забыть о своей деятельности или ехать в другую страну. Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.
Мы договорились о системном наступлении на организованную преступность. Сегодня профессионально разобрали много ситуаций и конкретных схем. Наша философия – "отжимать" организованную преступность и преступные манеры из повседневной жизни запорожских граждан. Должно быть безопасно, понятно и конкретно
Арсен Аваков добавил, что сейчас в Запорожской области функционируют шесть организованных преступных группировок, а также еще одна группировка из Днепропетровской области, которая влияет на некоторые события в этом регионе.
Министр привел пример, что "воры в законе" в Украине контролируют 80% угонов транспортных средств и 60% квартирных краж.
Стоит отметить, что 3 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе". В первом чтении за него проголосовали 19 декабря 2019 года, 4 февраля депутаты отправили документ на повторное второе чтение.
Напомним, ранее в Киеве прошли акции за отставку Авакова.
Как мы сообщали ранее, Зеленский прокомментировал возможную отставку Авакова.
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