Найгірша ситуація у трьох західних регіонах. На Львівщині виявили 170 нових хворих за добу - там планують продовжити карантин. Медики застерігають: щоб поліпшити ситуацію в регіоні, потрібно чітко дотримуватися карантинних вимог.

На Буковині, навпаки - послаблюють обмеження. Там відкрили лазні та дозволили їздити в громадському транспорті з дітьми.

Стрімко зросло число інфікованих у гірських районах Івано-Франківщини. У місті Косові центральна районна лікарня переповнена, у стаціонарі немає місць. Там ушпиталені понад 70 хворих з пневмоніями. Коронавірус виявили і в одному з дитсадків Івано-Франківська.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська: