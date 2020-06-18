У дитсадку Івано-Франківська виявили коронавірус [ Редактировать ]
Найгірша ситуація у трьох західних регіонах. На Львівщині виявили 170 нових хворих за добу - там планують продовжити карантин. Медики застерігають: щоб поліпшити ситуацію в регіоні, потрібно чітко дотримуватися карантинних вимог.
На Буковині, навпаки - послаблюють обмеження. Там відкрили лазні та дозволили їздити в громадському транспорті з дітьми.
Стрімко зросло число інфікованих у гірських районах Івано-Франківщини. У місті Косові центральна районна лікарня переповнена, у стаціонарі немає місць. Там ушпиталені понад 70 хворих з пневмоніями. Коронавірус виявили і в одному з дитсадків Івано-Франківська.
Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:
Вихователі пройдуть тестування ПЛР реакцією, а також батьки за бажанням з дітками можуть пройти таке дослідження у нашій дитячій лікарні на вулиці Чорновола, де є всі необхідні відповідні тести для того, щоб пересвідчитися - чи є у них коронавірус. Ми також відслідковуємо по інших дитячих садочках.
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