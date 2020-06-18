В'язниці на продаж: "Опозиційна платформа - За життя" застерігає про нові корупційні схеми з розпродажем державної власності [ Редактировать ]
Продати старі занедбані тюрми для того, щоб побудувати нові. З такою ініціативою виступило Міністерство юстиції: у відомстві наполягають на внесенні відповідних змін у законодавство.
Які тут підводні камені?
Бунт, барикади, пожежа та поранені тюремники. Так рік тому відбувалися заворушення у виправній колонії номер п'ятдесят один в Одесі. Арештанти скаржилися на умови ув'язнення, адміністрація все заперечувала. Зрештою, бунт придушили, повстанців - перевели в інші установи.
Вот так происходит, вот так мусора нас урабатывают, вот так они прибивают мужиков! Вот так они делают в лагере, что хотят, вот так мужики страдают!
Тепер ця колонія законсервована. Загалом, таких в країні 27 і Міністерство юстиції хоче їх продати. На виручені кошти збирається побудувати нові тюрми і слідчі ізолятори, чи реконструювати наявні. У Верховну Раду вже подали відповідній законопроект.
Денис Малюська, Міністр юстиції України:
У першу чергу ці об'єкти будуть цікаві тим, хто хоче здійснювати будівництво - чи це може бути житлове будівництво, чи це можуть бути якісь заводи, промислові виробництва. Тут ще все залежить від того, де буде розміщено об'єкт, який ми виставлятимемо на продаж.
Наприклад, одеська колонія - надзвичайно привабливий об'єкт для забудовників. Але чи вдасться чиновникам продати його без "договорняків"? У Мін'юсті відповідають: в'язниці, що не працюють, продаватимуть через системи типу "Прозорро" - ціни визначатимуть на відкритих аукціонах. Але правозахисники кажуть: вітчизняні корупціонери вже давно навчилися обходити такі обмеження.
Рубен Степанян, голова президії Південноукраїнської колегії адвокатів:
Как всегда, в этом тендере, который будет проходить через "Прозорро" при продаже таких учреждений, будут какие-нибудь коррумпированные системы - и это не приведет к улучшению условий содержания.
У чесність таких аукціонів не вірять і в Одеській облраді, хоча й згодні: в українських тюрмах, а особливо в СІЗО - громадяни перебувають у нестерпних умовах.
Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
В итоге, я вам скажу, что будет: участки отдадут за копейки - заработают на этом застройщики, которые построят там высотные дома и те, кто эти участки будет продавать. А тюрем новых не появится! Я согласен с тем, что объекты, земельные участки нужно использовать максимально эффективно, это действительно так, но рассказывать нам, что это "делается с какой-то великой благой целью, чтобы построить новые тюрьмы" - это не будет сделано! При этой власти так точно! На мой взгляд, в стране есть намного больше острейших проблем, страна катится к экономическому коллапсу.
Розпочати продаж в'язниць Мін'юст планує вже восени. Побудувати ж нові об'єкти за європейськими стандартами у відомстві розраховують не раніше ніж через два-три роки.
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