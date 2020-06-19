У Китаї через спалах COVID-19 запровадили жорсткий карантин [ Редактировать ]
Відсьогодні Пекін через спалах COVID-19 запроваджує посилені заходи безпеки. Повністю зупинять міжміські автобусні рейси, а летовища вже скасували понад півтори тисячі внутрішніх перельотів.
У багатьох регіонах Китаю ввели обов'язковий карантин для новоприбулих з Пекіна. Про закриття міжнародних авіаперевезень не повідомляють.
Нагадаємо, напередодні у столиці КНР стався новий сплеск коронавірусної інфекції на гуртовому ринку, захворіли 2 сотні людей. Місцева влада заборонила жителям виїжджати за межі столиці без потреби. Також закрили школи, спортивні зали та басейни.
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