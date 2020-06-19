В Украине создали еще одну "партию мэров" [ Редактировать ]
Мэры Днепра, Николаева, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки объявили о создании партии "Пропозиция". Об этом сообщает "Интерфакс".
Цель новой политсилы - построение в стране эффективной системы местного самоуправления и объединение для этого профессионалов не только из сферы местного самоуправления.
"Мы не являемся партией мэров, мы являемся партией профессионалов. Это партия, которая будет строить страну снизу", - заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что "Пропозиция" не является "партией регионов, федеральных князей, местных баронов". И подчеркнул, что создатели партии "Пропозиция" не претендуют на влияние на общегосударственные вопросы.
"Государство должно заниматься экономикой, реформами, внешней политикой, госбезопасностью... Мы - партия территориальных громад, партия местного самоуправления, партия магдебургского права", - сказал Филатов.
Мэр Днепра также заверил, что у партии нет никаких спонсоров, и за ней не стоят олигархи, а ее создатели являются самостоятельными людьми.
Градоначальники отвергли любые обвинения в каком-либо "сепаратизме" и акцентировали, чтоб зажиточные громады наоборот станут основой зажиточной единой Украины.
Напомним, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.
Ранее сообщалась, что мэры Харькова и Одессы создали партию "Доверяй дела" для участия в парламентских выборах.
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