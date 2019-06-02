В Харькове сегодня, 2 июня, состоялся съезд партии "Доверяй делам", в которую вошли представители местного самоуправления и мэры с целью участия во внеочередных парламентских выборах. В съезде приняли участие почти пять тысяч делегатов, сообщает пресс-служба партии на Facebook.

В ходе сьезда мэр Харькова Геннадий Кернес был избран председателем партии "Доверяй делам". Решение было принято единогласно.

Фото: Геннадий Кернес (facebook.com/ddorgua)

Первым предложением, которое внес Кернес, стало избрание мэра Одессы Геннадия Труханова сопредседателем партии "Доверяй делам", что также получило единогласную поддержку делегатов съезда.

Фото: Геннадий Труханов (facebook.com/ddorgua)

На съезде делегаты приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Кроме того, участники съезда утвердили Манифест обновленной политической силы.

Как отметил во время выступления сопредседатель партии "Доверяй делам" Геннадий Труханов, последние пять лет показали, что Верховная рада и правительство действуют, не понимая потребностей людей на местах.

"Мы, команда руководителей, за плечами которых огромный опыт управления, большие успехи в развитии территорий. Мы - политическая партия "Доверяй делам". И для нас эти слова не просто лозунг, а стиль работы. Мы хотим чтобы именно он был положен в основу нового социально-экономического развития Украины. Именно местное самоуправление находится в ежедневном непосредственном контакте с людьми, живет с ними одной жизнью. В нашем манифесте четко указано, что законы Украины должны защищать интересы людей. А не пытаться ограничить их", - заявил во время выступления Труханов.

В свою очередь Кернес отметил, что выборы президента 2019 года показали, что украинцы хотят не раскола, а изменений.

"Местное самоуправление имеет самое высокое доверие, здесь сконцентрирована вся ответственность. Я, как Харьковский городской голова, вместе с людьми, каждый день добиваюсь результата. Наш поход в парламент устроен именно так, мы предлагаем отстаивать интересы людей и наш опыт управления, вместо мифического государства чиновников, которые фильтруют деньги и не готовы ни за что отвечать. Чтобы, придя на избирательные участки, люди выбирали дела, а не слова", - сказал Кернес.

Делегаты съезда обратились к другим политическим партиям и общественным организациям, призвав присоединиться к партии "Доверяй делам" для совместного участия в выборах.

Фото: участники партийного съезда (facebook.com/ddorgua)

"Мы призываем украинские партии, общественные организации присоединиться к нам и идти на выборы единым мощным политическим фронтом! Нашей целью является не просто победа, а реальное влияние на социально-экономические процессы, происходящие в нашем государстве", – говорится в Манифесте.