Дональд Трамп розсекретить матеріали НЛО [ Редактировать ]
Дональд Трамп планує зняти гриф секретності з матеріалів про НЛО. Про це пише The New York Times. Ідеться, зокрема, про так званий "Розвельський інцидент". Нагадаю, він стався четвертого липня 1947 року.
На ранчо поблизу Розвелла, Нью-Мексико, розбилася нібито повітряна куля. Її використовували для реєстрації звукових хвиль від радянських ядерних випробувань в рамках секретного проєкту ВПС США.
Військові приховали знахідку. З документів ФБР, представлених на сайті The Vault, випливає, що певний очевидець бачив три НЛО, формою схожі на тарілки. Саме вони зазнали аварії біля Розвела. Бачив очевидець і зоряних пілотів. Ця історія породила безліч конспірологічних теорій.
Як повідомляє The New York Times, посилаючись на звіти ВМС США, тільки за останні шість років було зафіксовано 8 випадків, коли НЛО помічали в небезпечній близькості від американських військових літаків.
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