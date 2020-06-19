ЕС одобрил продление санкций против России [ Редактировать ]
Лидеры стран-участниц Евросоюза одобрили продление экономических санкций против России. Решение было принято после обсуждения состояния выполнения минских соглашений.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По его словам, на сегодняшнем саммите ЕС в формате видеоконференции лидеры договорились о продлении экономических санкций против России еще на 6 месяцев.
"Решение будет оформлено в ближайшие недели", - отметил журналист.
Ранее мы писали, что Украина требует полноправного членства в ЕС.
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