Украина требует полноправного членства в ЕС - Зеленский [ Редактировать ]
Украина требует полноправного членства в ЕС. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. также он отметил, что "Восточное партнерство" полезное для Украины, если это приближает ее к членству в Евросоюзе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Восточное партнерство" не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому - стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС.
Кроме того, президент отметил, что изначально целью инициативы была развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. И добавил, что преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.
Ранее представители 27 стран-членов Европейского Союза согласовали продление еще на год санкций против аннексированного Крыма и Севастополя.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил санкции против КНДР.
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