У Зеленского допускают ужесточение карантина [ Редактировать ]
В Офисе президента допускают, что если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, то в Украине могут повторно ввести строгий карантин. Однако делать это не хотят, так как введение ограничений во второй раз ударит по экономике и работающему населению. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов.
"Мы не хотели бы снова усиливать карантин, потому что это удар и по экономике, и по людям, но такая мера не исключается".
Чиновник отметил, что если не удастся остановить темпы распространения коронавируса, через 10 дней может быть "совсем другая ситуация".
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 19 июня, в Украине подтвердили еще 841 случай коронавирусной инфекции, 9 человек умерли.
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