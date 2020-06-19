Украинцам необходимо более сознательно соблюдать правила карантина в условиях распространения коронавируса, поскольку повторный "жесткий" карантин экономика Украины не выдержит. Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в эфире одного из телеканалов.

"Экономика Украины второго карантина не перенесет. Мы теряем деньги не только в креативных индустриях, в туризме, мы теряем много миллиардов денег. И очевидно, что начинать надо с себя и ответственность должна быть", - заявил Ткаченко.

Глава Минкульта выразил разочарование беспечным отношением людей к элементарным правилам безопасности: отсутствию защитных масок в транспорте и общественных местах, не соблюдению социальной дистанции.

"Когда я вижу отсутствие масок в Верховной Раде, когда я вижу прыгающих людей на танцевальных площадках... Мы так можем допрыгаться до объявления второго карантина", - предупредил министр.

В Украине третий день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки, 18 июня, инфекцию выявили у 921 человека, 19 больных скончались.