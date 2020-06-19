У п’ятницю, 19 червня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прокоментував можливість повернення до жорсткого карантину та готовність лікарень до збільшення кількості хворих.

Ми бачимо, що багато українців вже навіть маски не носять у громадських місцях. Транспорт - переповнений. Люди вже навіть до нічних клубів повернулися - настільки народ розслабився. Чи вірите ви, що поширення коронавірусу у нас взагалі реально зупинити?

Вірю. Я вірю у свідомість українців, які неодноразово доказували те, що, гуртуючись, можна побороти будь-яку "заразу". Тому сьогодні ми повинні ще раз повернутись і побачити ту статистику, динаміку, яка фіксується в Україні. Ми вчора робили велику презентацію біля Міністерства охорони здоров'я, де показували динаміку щодо зростання кількості захворюваності на коронавірусну хворобу саме після пом'якшення карантинних заходів. Тут зараз не потрібно шукати, щось думати, а треба просто виконувати рекомендації, які зазначені в постанові про адаптивний карантин і які даються Міністерством охорони здоров'я для суб'єктів господарювання, які повідкривали сфери економіки, які дозволені для роботи під час карантину щодо коронавірусної хвороби.

Якщо ми й далі будемо мати по майже тисячі заражених щодоби, чи реально, що жорсткий карантин все ж таки буде повернено в Україні?

Уряд прийняв постанову, якою продовжив карантин до 31 липня. Але зараз змінені підходи. Коли ми говорили про попередній етап карантину, ми казали, що в нас є етапи виходу з карантину. Зараз із 22 червня прописуються етапи входу до жорсткішого карантину, який може бути локальним, регіональним.

Є чотири індикатори, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. У разі, якщо в якій області один із цих індикаторів перевищується - відслідковується тенденція впродовж трьох днів, і регіональною комісією з техногенно-екологічної безпеки за поданням обласного головного державного санітарного лікаря вводяться обмежувальні протиепідемічні заходи. Вони можуть вводитись на території конкретного населеного пункту або щодо конкретних сфер діяльності. Що саме треба зробити - будуть визначати епідеміологи на місцях, які відслідковують тенденції, епідемічні тренди. Тому говорити про жорсткий карантин на території країни передчасно. Зараз треба виконувати всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я: носити маски, дотримуватись соціальної дистанції, мити руки. І це нам допоможе зупинити поширення коронавірусної хвороби.

Що наразі у медичній системі? Чи готові наші медичні працівники та лікарні до збільшення кількості хворих? Ось є повідомлення, що нібито у Харкові є проблеми з кількістю місць у лікарнях для хворих на коронавірус. Новина останніх годин - що переповнене реанімаційне відділення Олександрівської лікарні в Києві. Чи це правда?

Якщо ми говоримо про Харківську область, то згідно зі статистичною інформацією, якою володіє Міністерство охорони здоров'я, сьогодні з понад 4 тисяч ліжок, які відведені для госпіталізації хворих коронавірусною хворобою, зайнято близько 330-340 ліжок. І це відсоток досить малий, і ще є потужності, куди можна розвертатися. Стосовно міста Києва - ми можемо говорити про те, що кількість людей у реанімаційних відділеннях інфекційних лікарень збільшується. Оскільки тенденція останнього періоду збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби говорить про те, що серед усіх зареєстрованих збільшується частка хвороби з тяжким перебігом, і кількість випадків тяжкого перебігу потребує реанімаційних заходів. Тому ми ще раз закликаємо дотримуватись протиепідемічних норм, оскільки коронавірусна хвороба - це не жарти. Це особливо небезпечна й серйозна хвороба, й до неї не можна ставитись легковажно.