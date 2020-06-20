В Киевской области за последние две недели ситуация с распространением COVID-19 стала крайне тяжелой, с каждым днем число инфицированных стремительно увеличивается. В связи с этим, в Киевской областной государственной администрации предупреждают о возможном усилении карантина в области. Об этом заявил на брифинге председатель Киевской ОГА Василий Володин.

Стоит отметить, что только за последние сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 32 человека до 2 174.

Председатель Киевской ОГА Василий Володин заявил, что число инфицированных коронавирусом в Киевской области очень близко к критической точке.

Показатель инцидентности в области в упор приблизился к критической отметке 12. К усилению карантинных мероприятий осталось добрать 0,03%. Поэтому нужно учитывать, что карантинные меры могут быть усилены в любой момент

Напомним, в Киеве число жертв COVID-19 приближается к 100.

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