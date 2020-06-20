За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 76 человек, в том числе двое медиков. 1 случай - летальный. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Заболели:

36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет;

32 мужчины в возрасте от 18 до 74 лет;

5 девочек от 5 до 15 лет;

3 мальчика 2, 7 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 инфицированных. Другие лучатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в столице уже 4252 подтвержденных случая COVID-19, умерли от коронавируса 97 жителей Киева.



Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего с начала эпидемии коронавирус побороли 1391 жителей столицы.



Ранее сообщалось, что в Киеве COVID-19 обнаружили еще в семи школах.