На Закарпатье возможно усиление карантина, поскольку там ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.

Глава Минздрава планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, поскольку они являются лидерами по числу инфицированных. За минувшие сутки во Львовской области коронавирус подтвердили у 139 человек, в Закарпатской - у 109.

"Максим Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и заслушает предложения местной власти. Дополнительные ограничения могут быть введены через одну неделю", - сообщает Офис президента.

Президенту Владимиру Зеленскому доложили, что на этой неделе в Украине вырос показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас больных - 44 человека на 100 тысяч населения, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 38 человек на 100 тысяч.

Напомним, что 19 июня в Украине подтвердили еще 841 случай коронавирусной инфекции, 9 человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Украине девять областей и Киев не могут перейти на следующий этап ослабления карантина из-за повышенной инцидентности.