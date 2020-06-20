В Минздраве назвали регион, где усилят карантин [ Редактировать ]
На Закарпатье возможно усиление карантина, поскольку там ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.
Глава Минздрава планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, поскольку они являются лидерами по числу инфицированных. За минувшие сутки во Львовской области коронавирус подтвердили у 139 человек, в Закарпатской - у 109.
"Максим Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и заслушает предложения местной власти. Дополнительные ограничения могут быть введены через одну неделю", - сообщает Офис президента.
Президенту Владимиру Зеленскому доложили, что на этой неделе в Украине вырос показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас больных - 44 человека на 100 тысяч населения, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 38 человек на 100 тысяч.
Напомним, что 19 июня в Украине подтвердили еще 841 случай коронавирусной инфекции, 9 человек умерли.
Ранее сообщалось, что в Украине девять областей и Киев не могут перейти на следующий этап ослабления карантина из-за повышенной инцидентности.
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На этот вопрос ответил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов
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