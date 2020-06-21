К ослаблению карантина не готовы город Киев и 9 областей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По их словам, в этих областях превышен уровень заболеваемости на 100 тысяч областей.

Отмечается, что ограничения не ослабят в:

Киеве;

Винницкой области;

Волынской области;

Житомирской области;

Закарпатской области;

Львовской области;

Ивано-Франковской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Черновицкой области.

Читайте также, в Украине зафиксирован спад заболеваемости COVID-19. За чутки в стране инфекцию обнаружили у 735 человек.