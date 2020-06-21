Коронавирус "захватил" десять украинских регионов [ Редактировать ]
Фото: Delo.ua
К ослаблению карантина не готовы город Киев и 9 областей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По их словам, в этих областях превышен уровень заболеваемости на 100 тысяч областей.
Отмечается, что ограничения не ослабят в:
- Киеве;
- Винницкой области;
- Волынской области;
- Житомирской области;
- Закарпатской области;
- Львовской области;
- Ивано-Франковской области;
- Ровенской области;
- Тернопольской области;
- Черновицкой области.
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