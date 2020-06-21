В Україні від коронавірусу померли більше тисячі людей [ Редактировать ]
На Львівщині, Рівненщині та Закарпатті коронавірус розповсюджується найшвидше. Про це повідомили у МОЗ. Всього лабораторно підтвердили понад 36 тисяч випадків. Досі хворіють на COVID-19 - близько 20 тисяч, майже 16 з половиною тисяч пацієнтів одужали. Померли 1002 людини.
За минулу добу в Україні виявили 735 хворих, що значно менше показників двох попередніх днів. Водночас, в Одесі заявили що з понеділка у місті посиляться карантинні заходи. Про закриття пляжів мова поки не йде.
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