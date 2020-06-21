В Україні не будуть закривати лікарні через медреформу - Максим Степанов [ Редактировать ]
З Днем медика привітав лікарів і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Та окрім слів вдячності пообіцяв медпрацівникам підвищення зарплат у вересні. І зазначив, що закриття лікарень, які залишились без фінансування через другий етап медреформи - не буде.
Принаймні, цього року. За словами очільника відомства, уряд виділить додаткові кошти на ті медзаклади, які постраждали через новації.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Той експеримент, бо це саме експеримент, який розпочався з першого квітня, при чому експеримент стресовий, експеримент шоковий для української медицини. Жодна країна світу не робила такого експерименту. Люди, які були до цього вирішили це можна зробити отак в один день. Отримали 332 лікарні, які отримали фінансування на 50% менше, ніж було в минулому році. Миритись із цим я не погоджуюсь. загальна сума коштів - 2,3 млрд грн, які будуть додані до фінансування ми говоримо, що кошти підуть починаючи з першого липня.
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