З Днем медика привітав лікарів і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Та окрім слів вдячності пообіцяв медпрацівникам підвищення зарплат у вересні. І зазначив, що закриття лікарень, які залишились без фінансування через другий етап медреформи - не буде.

Принаймні, цього року. За словами очільника відомства, уряд виділить додаткові кошти на ті медзаклади, які постраждали через новації.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: