Власти Нью-Йорка снесут памятник 32 президенту США Теодору Рузвельту.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации, бронзовый памятник будет снесен в связи с тем, что символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. При этом президент США Дональд Трамп выступил против уничтожения памятника.

Известно, что монумент Рузвельту, сидящему на коне, был воздвигнут в 1940 году возле входа в Американский музей естественной истории.

Ранее мы писали, что в американских городах массово сносят памятники первооткрывателю континента. Он олицетворяет расизм.