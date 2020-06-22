В Нью-Йорке сносят монумент президенту США [ Редактировать ]
Власти Нью-Йорка снесут памятник 32 президенту США Теодору Рузвельту.
Об этом сообщает The New York Times.
По информации, бронзовый памятник будет снесен в связи с тем, что символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. При этом президент США Дональд Трамп выступил против уничтожения памятника.
Известно, что монумент Рузвельту, сидящему на коне, был воздвигнут в 1940 году возле входа в Американский музей естественной истории.
Ridiculous, don’t do it! https://t.co/VYez8p9AJh— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020
Ранее мы писали, что в американских городах массово сносят памятники первооткрывателю континента. Он олицетворяет расизм.
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