Протесты в США: мэра Нью-Йорка выгоняли с митинга (видео) [ Редактировать ]
Во время памятного митинга в Нью-Йорке по убитому полицейскими афроамериканцу Джорджу Флойду мэра города Билла ди Блазио протестующие пытались выгнать, не дав тому выразить соболезнования.
Об этом сообщает ТАСС.
По информации, организаторы призывали митингующих выслушать главу города, но те освистали его и потребовали покинуть сцену.
Джордж Флойд погиб не зря. Мы должны добиться масштабных изменений в этом городе и этой стране. В этом городе мы не ограничимся словами, мы будем вносить изменения, изменения в полиции Нью-Йорка, изменения, которые вы сами сможете увидеть.
Известно, что жену мэра протестующие все-же выслушали до конца.
“Let us welcome, with respect, the mayor of New York City, Bill de Blasio.”— Dan Linden (@DanLinden) June 4, 2020
Crowd answers with loud boos at Brooklyn vigil for George Floyd. https://t.co/sRjzb8ejYu pic.twitter.com/nrNbNBa4Rl
Читайте еще, полиция арестовала дочь мэра Нью-Йорка Кьяру ди Блазио во время протестов в городе. Ее освободили после суда.
по теме
Опубликовано "секретное" произведение Эрнеста Хемингуэя
Рассказ случайно нашли в одной из библиотек
Lego объявили полиции "игрушечный" протест
Компания участвует в акции #BlackOutTuesday
Протесты в США: приняты небывалые меры безопасности
Такое решение вынесли в первый раз за 25 лет
На Манхеттене мародеры "штурмуют" магазины (видео)
Хозяева спасают еще не разграбленные "точки"
Протесты в США: полиция арестовала дочь мэра Нью-Йорка
25-летнюю Кьяру де Блазио арестовали за участие в незаконном собрании