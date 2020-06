Во время памятного митинга в Нью-Йорке по убитому полицейскими афроамериканцу Джорджу Флойду мэра города Билла ди Блазио протестующие пытались выгнать, не дав тому выразить соболезнования.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации, организаторы призывали митингующих выслушать главу города, но те освистали его и потребовали покинуть сцену.

Известно, что жену мэра протестующие все-же выслушали до конца.

“Let us welcome, with respect, the mayor of New York City, Bill de Blasio.”



Crowd answers with loud boos at Brooklyn vigil for George Floyd. https://t.co/sRjzb8ejYu pic.twitter.com/nrNbNBa4Rl