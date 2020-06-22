Коронавирус поставил "мировой рекорд" по суточному заражению [ Редактировать ]
За сутки в мире коронавирус подтвердили у 183 020 человек.
Об этом пишет пресс-служба ВОЗ.
По информации, наибольшее количество зараженных зафиксировано в Северной и Южной Америке. В списках лидеров – Бразилия (55 тысяч зараженных), США (37 тысяч человек) и Индия (около 15 тысяч больных).
Отмечается, что за весь период пандемии в мире лабораторно подтвердили более 9 миллионов случаев COVID-19.
Ранее мы писали, что коронавирус в Украине разрешили лечить лекарствами без регистрации вплоть до 2021 года.
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