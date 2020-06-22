Пандемия коронавируса: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на утро понедельника, 22 июня, в мире зарегистрированы 8 928 652 случая заражения коронавирусом (было 8 769 383).
За сутки добавились 159 269 новых зараженных. При этом 467 671 человек стал жертвой коронавирусной инфекции (было 464 029).
Топ-5 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19
- США. В стране зарегистрировали 2 279 879 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 119 969 человек.
- Бразилия - 1 083 341 зараженный и 50 591 жертва COVID-19.
- Россия. Подтверждены 583 879 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в России достигло 8 101 человека.
- Индия. В стране коронавирусом заразился 410 461 человек, умерли от болезни - 13 254.
- Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 305 803 человека, умерли от болезни уже 42 717 пациентов.
Ранее мы писали, что коронавирус "захватил" десять украинских регионов.
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