По состоянию на утро понедельника, 22 июня, в мире зарегистрированы 8 928 652 случая заражения коронавирусом (было 8 769 383).

За сутки добавились 159 269 новых зараженных. При этом 467 671 человек стал жертвой коронавирусной инфекции (было 464 029).

Топ-5 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 279 879 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 119 969 человек.

Бразилия - 1 083 341 зараженный и 50 591 жертва COVID-19.

Россия. Подтверждены 583 879 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в России достигло 8 101 человека.

Индия. В стране коронавирусом заразился 410 461 человек, умерли от болезни - 13 254.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 305 803 человека, умерли от болезни уже 42 717 пациентов.

Ранее мы писали, что коронавирус "захватил" десять украинских регионов.