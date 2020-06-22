Дело Стерненко: суд назначил дату апелляции [ Редактировать ]
Киевский апелляционный суд в пятницу, 26 июня, рассмотрит жалобу относительно изменения меры пресечения Сергею Стерненко. Заседание начнется в 11:00.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Судебное заседание будут проводить судья-докладчик Валерий Лашевич, а также судьи Николай Ященко, Иван Рыбак.
"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 июня 2020 о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого С., назначено на 26 июня 2020 (11:00). Зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.
Напоним, 15 июня, Печерский районный суд избрал Стеренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней по месту прописки - в военной части Одессы.
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