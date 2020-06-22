В Якутии был зафиксирован температурный рекорд, который ускорил таяние ледников на 80 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

По информации, в городе Верхояхнск, находящемся в Якутии, был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в 38 градусов выше нуля.

Отмечается, что сильная жара и пожары на территории Якутии выбрасывают в атмосферу сотни кубических метров парниковых газов.

Несколько островов в Индонезии утонули в результате глобального потепления. Уровень моря повысился на несколько метров.