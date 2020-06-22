Арктика "увеличила" скорость глобального потепления [ Редактировать ]
В Якутии был зафиксирован температурный рекорд, который ускорил таяние ледников на 80 лет.
Об этом пишет Daily Mail.
По информации, в городе Верхояхнск, находящемся в Якутии, был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в 38 градусов выше нуля.
Отмечается, что сильная жара и пожары на территории Якутии выбрасывают в атмосферу сотни кубических метров парниковых газов.
Несколько островов в Индонезии утонули в результате глобального потепления. Уровень моря повысился на несколько метров.
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