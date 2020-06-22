Заборона на виїзд за кордон: Сергій Каплін засудив нові правила для комунальних боржників [ Редактировать ]
Заборгував за світло - із країни не виїдеш. Новий законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. На тих, хто не сплатив за комірне чекають нові обмеження.
Крім штрафів до п'ятдесяти відсотків від суми боргу, арешту майна та обмеження кермування авто додається заборона на виїзд за кордон. У Конфедерації профспілок уже обурилися такою ініціативою.
по теме
Вшанування пам’яті полеглих воїнів: лідери ветеранських організацій та народні депутати закликали поновити соціальну справедливість і повернути соцгарантії ветеранам
Вшанували пам'ять полеглих воїнів і в Донецькій, Полтавській та Харківській областях. Там до меморіалів Слави сьогодні з квітами прийшли лідери ветеранських організацій, активісти, народні депутати
День пам’яті жертв Другої світової війни на Одещині: "Опозиційна платформа - За життя" реставрувала застарілий меморіал
Село Барабой під Одесою. Тут у братській могилі поховані двадцять дев'ять воїнів радянської армії, які загинули під час боїв за визволення краю від нацистських загарбників
Перепоховання полеглих бійців: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко вшанував пам’ять жертв Другої Світової на Київщині
Друга Світова забрала життя кожного п'ятого українця. За різними оцінками, загинуло від 8 до 10 мільйонів людей
Гітару Курта Кобейна продали з молотка за рекордну суму
Інструмент придбав засновник однієї з австралійських компаній із виробництва музичної техніки. Новий власник пообіцяв - гітару регулярно демонструватимуть на різних виставках по всьому світові
Останній дзвоник та хвилина мовчання: у Британії прощаються із жертвами теракту
У Великій Британії прощаються із жертвами теракту в містечку Редінг. Троє людей загинули від ножових травм, завданих 25-річним вихідцем із Лівану