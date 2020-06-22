Заборгував за світло - із країни не виїдеш. Новий законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. На тих, хто не сплатив за комірне чекають нові обмеження.

Крім штрафів до п'ятдесяти відсотків від суми боргу, арешту майна та обмеження кермування авто додається заборона на виїзд за кордон. У Конфедерації профспілок уже обурилися такою ініціативою.