В Закарпатской области отменили ослабление карантина в области. Некоторые ограничения начнут действовать уже с 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра общественного здоровья.

Начиная с 00.00 23 июня начали работать КПП на Яблунецком и Абранском перевалах.

Также, изменится режим работы местных органов исполнительной власти и территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти.

Уже с 25 июня будет запрещено учреждениям здравоохранения проведение плановой госпитализации. Разрешено, в частности, оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным; оказание неотложной помощи, оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

В выходные и праздничные дни в области запретят регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщениях.

Напомним, по новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина.