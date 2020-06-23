На Закарпатье ужесточают карантин [ Редактировать ]
В Закарпатской области отменили ослабление карантина в области. Некоторые ограничения начнут действовать уже с 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра общественного здоровья.
Начиная с 00.00 23 июня начали работать КПП на Яблунецком и Абранском перевалах.
Также, изменится режим работы местных органов исполнительной власти и территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти.
Уже с 25 июня будет запрещено учреждениям здравоохранения проведение плановой госпитализации. Разрешено, в частности, оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным; оказание неотложной помощи, оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.
В выходные и праздничные дни в области запретят регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщениях.
Напомним, по новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина.
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