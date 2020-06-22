С понедельника, 22 июня, в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть. Кроме того, по новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина. Podrobnosti.ua разбирались в ситуации.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Новая методика состоит из следующих пунктов:

загруженность коек в заведениях здравоохранения свыше 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.

Показатели по COVID-19 могут усилить или ослабить карантин:

по проведению спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий;

по деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

по работе метрополитена;

по перевозках пассажиров во всех видах сообщений;

по посещению учреждений дошкольного образования;

по работе культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов.

Отметим, в настоящее время наиболее зараженными регионами остаются: город Киев, Черновицкая, Львовская, Ровенская, Киевская области.