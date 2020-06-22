В Украину возвращается жесткий карантин: что запретят с 22 июня [ Редактировать ]
С понедельника, 22 июня, в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть. Кроме того, по новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина. Podrobnosti.ua разбирались в ситуации.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.
Новая методика состоит из следующих пунктов:
- загруженность коек в заведениях здравоохранения свыше 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
- показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.
Показатели по COVID-19 могут усилить или ослабить карантин:
- по проведению спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий;
- по деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
- по работе метрополитена;
- по перевозках пассажиров во всех видах сообщений;
- по посещению учреждений дошкольного образования;
- по работе культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов.
Отметим, в настоящее время наиболее зараженными регионами остаются: город Киев, Черновицкая, Львовская, Ровенская, Киевская области.
по теме
Резкий всплеск COVID-19: глава МОЗ лично проверит Львовскую область
В регионе за прошедшие сутки было подтверждено 200 новых случаев заболевания коронавирусом
В Житомирской области ужесточили карантин
Такое решение принято в связи с ростом числа зараженных COVID-19
В Украине могут ввести жесткий карантин
Уже с 22 июня в некоторых регионах возможно введение жесткого карантина
1 сентября отменяется: что готовит Кабмин для школьников
Podrobnosti.ua решили выяснить, начнут ли школьники учебу 1 сентября
Украина может вернуться к жесткому карантину - МОЗ
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о такой вероятности