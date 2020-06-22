В Волынской области усилили карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-центр ОГА в Facebook.

Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

В соответствии с представлением главного государственного санитарного врача области с 22 июня на территории Волыни усиливаются противоэпидемические мероприятия путем запрета:

работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности , фитнес-центров, учреждений культуры . Работа летних площадок пока разрешена.

(ресторанов, кафе и т.п.), (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений , . Работа летних площадок пока разрешена. осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

в межобластном сообщении; проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

с участием более 10-ти человек; работы дошкольных учебных заведений.

Наопмним, по новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина.