В Волынской области усилили карантин [ Редактировать ]
В Волынской области усилили карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-центр ОГА в Facebook.
Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
В соответствии с представлением главного государственного санитарного врача области с 22 июня на территории Волыни усиливаются противоэпидемические мероприятия путем запрета:
- работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры. Работа летних площадок пока разрешена.
- осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;
- проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;
- работы дошкольных учебных заведений.
Наопмним, по новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина.
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