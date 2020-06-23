Кабинет министров Украины отстранил от выполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел Егора Божка. Об этом свидетельствует распоряжение КМУ №706 от 19 июня.

Он является фигурантом уголовного дела против пятого президента Петра Порошенко.

Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины.

Так, по данным следствия, Порошенко на посту президента летом 2018 года склонил Божка, который являлся главой Службы внешней разведки, к назначению скандального Сергея Семочко замглавы ведомства.

Следствие полагает, что Божок назначил Семочко на основании якобы незаконного указа президента.

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