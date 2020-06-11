Шмыгаль назвал условие своей отставки [ Редактировать ]
В четверг, 11 июня, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль назвал условие своей отставки с должности. Об этом глава правительства сказал в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.
Так, по его словам, он уйдет с должности, если не оправдает надежды украинцев.
По поводу того, когда я уйду в отставку - когда я не оправдаю надежды украинцев.
На прошлой неделе парламент отправил на доработку программу деятельности правительства. Если бы депутаты поддержали данную программу, то Кабмин получил бы годовой иммунитет, а Рада не смогла бы уволить премьера.
Ранее мы сообщали, в Верховной Раде Украины депутаты собирали подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
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