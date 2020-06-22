В Кабмине придумали, как вернуть Украине статус ведущей космической державы [ Редактировать ]
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины работает над законопроектами, направленными на вывод из кризиса отечественной космической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Минэкономики разрабатывают законопроекты, предусматривающие погашение задолженности по заработной плате работникам предприятий космической сферы.
В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №3697 о погашении задолженности по зарплате работникам "Южмаша". Из-за срыва ряда контрактов и закрытия программы "Морской старт" в начале этого года около шести тысяч сотрудников "Южмаша" уже 10-й месяц не получают заработной платы.
На погашение задолженности предлагается направить 2,3 млрд грн. Один из авторов документа, народный депутат Максим Бужанский написал в Facebook, что "подобный законопроект - лечение последствий других проблем".
"Космическому агентству и Кабинету министров совместно с депутатами нужно думать над решениями, чтобы предприятие само могло решать свои проблемы, не прибегая к помощи бюджета. Речь о способности привлекать частные заказы, возможности распоряжаться своим имуществом, получении заказов от государства в рамках космической программы и пр. Следующие законодательные инициативы по космосу будут направлены на решение этих вопросов".
Также планируется преобразование предприятий космической сферы в акционерные общества и согласование управленческих функций между центральными органами исполнительной власти.
Такие шаги должны стать залогом восстановления потенциала аэрокосмической отрасли и гарантией платежеспособности предприятий. Кроме того, такое "оздоровление" предприятий космической отрасли должно привлечь иностранных инвесторов и увеличить приток средств на их развитие.
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что основателю компании SpaceX Илону Маску удалось "победить Россию" и подвинуть в космической отрасли.
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