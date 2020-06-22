Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины работает над законопроектами, направленными на вывод из кризиса отечественной космической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минэкономики разрабатывают законопроекты, предусматривающие погашение задолженности по заработной плате работникам предприятий космической сферы.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №3697 о погашении задолженности по зарплате работникам "Южмаша". Из-за срыва ряда контрактов и закрытия программы "Морской старт" в начале этого года около шести тысяч сотрудников "Южмаша" уже 10-й месяц не получают заработной платы.

На погашение задолженности предлагается направить 2,3 млрд грн. Один из авторов документа, народный депутат Максим Бужанский написал в Facebook, что "подобный законопроект - лечение последствий других проблем".

"Космическому агентству и Кабинету министров совместно с депутатами нужно думать над решениями, чтобы предприятие само могло решать свои проблемы, не прибегая к помощи бюджета. Речь о способности привлекать частные заказы, возможности распоряжаться своим имуществом, получении заказов от государства в рамках космической программы и пр. Следующие законодательные инициативы по космосу будут направлены на решение этих вопросов".

Также планируется преобразование предприятий космической сферы в акционерные общества и согласование управленческих функций между центральными органами исполнительной власти.

Такие шаги должны стать залогом восстановления потенциала аэрокосмической отрасли и гарантией платежеспособности предприятий. Кроме того, такое "оздоровление" предприятий космической отрасли должно привлечь иностранных инвесторов и увеличить приток средств на их развитие.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что основателю компании SpaceX Илону Маску удалось "победить Россию" и подвинуть в космической отрасли.