Молния "зажгла" химический завод на Прикарпатье [ Редактировать ]
В Калуше молния ударила в предприятие "Карпатнефтхим" и вызвала пожар на оборудовании.
Об этом сообщает ГСЧС Ивано-Франковской области.
По информации, авария не повлекла за собой остановку предприятия и травмирование людей.
В Долинском и Богородчанском районах от ударов молнии произошло возгорание трех жилых домов. Еще одно - на нефтехимическом предприятии Карпатнефтехим в городе Калуш. Молния попала в технологическое оборудование. Это не привело ни к остановке предприятия, ни к травмированию людей или выбросов.
Отмечается, что на предприятии вовремя сработала система оповещения и спасатели смогли быстро прибыть на место и потушить возгорание.
Ранее мы писали, что в Николаевской области молния убила подростка. Мальчик находился на открытой территории во время грозы.
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