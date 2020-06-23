В Калуше молния ударила в предприятие "Карпатнефтхим" и вызвала пожар на оборудовании.

Об этом сообщает ГСЧС Ивано-Франковской области.

По информации, авария не повлекла за собой остановку предприятия и травмирование людей.

В Долинском и Богородчанском районах от ударов молнии произошло возгорание трех жилых домов. Еще одно - на нефтехимическом предприятии Карпатнефтехим в городе Калуш. Молния попала в технологическое оборудование. Это не привело ни к остановке предприятия, ни к травмированию людей или выбросов.

Отмечается, что на предприятии вовремя сработала система оповещения и спасатели смогли быстро прибыть на место и потушить возгорание.

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