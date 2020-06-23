Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 3014 об электронных коммуникациях, который предусматривает штраф за рассылку спама. Об этом сообщает yaizakon.com.ua.

За принятие законопроекта проголосовали 248 депутатов.

Читайте также Зеленский подписал закон касающийся образования: чего ожидать школьникам

Документ определяет правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливает полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в этих сферах.

Согласно документу, "спам - это сообщения, которые рассылаются абонентам без их согласия". Не считаются спамом сообщения поставщиков коммуникационных услуг, которые касаются их работы, а также сообщения органов государственной власти или местного самоуправления по вопросам, относящихся к их полномочиям.

Законопроектом предлагается за рассылку спама ввести штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен (от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Кроме этого, за непредоставление конечному пользователю электронных коммуникационных услуг возможности отказаться от их рассылки или отправки - предлагают ввести штраф от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. гривен (от 200 до необлагаемых минимумов доходов граждан).

Ранее сообщалось, что пассажира метро оштрафовали на 17 тысяч за отсутствие маски.

Также сообщалось, что штрафы за переход дорог "взлетят" в 5 раз.