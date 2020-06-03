Штрафы за переход дорог "взлетят" в 5 раз [ Редактировать ]
В среду, 3 июня, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает увеличение в 5 раз штрафов для пешеходов за нарушение правил при переходе дорог. Соответствующий законопроект №2697 Верховная Рада.
Закон вносит изменения в действующий Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми штраф за переход проезжей части в неположенном месте или на желтый/красный свет возрастет с 51 грн до 255 грн.
За те же самые нарушения в состоянии опьянения штраф повысится до 510 грн. Если нарушение повлекло за собой аварию, штраф возрастает до 680 грн.
Ранее мы писали о том, что в Украине массово установили камеры для фиксации нарушений ПДД. Стал известен список мест нахождения радаров. Тем временм, одители водители Киева "нашли лайфхак" для избежания штрафов.
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