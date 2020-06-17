Пассажира метро оштрафовали на 17 тысяч за отсутствие маски [ Редактировать ]
Пассажиру киевского метро за пребывание в подземке без маски присудили штраф в размере в 17 тысяч гривен. Об этом говорится в пресс-центре метрополитена.
По информации правоохранителей, которые проверяли пассажиров на соблюдение масочного режима, было составлено 37 административных протоколов о нарушениях.
Во время проверки маску имели все пассажиры, однако пройдя вестибюль, некоторые спускали ее на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина.
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