Пассажиру киевского метро за пребывание в подземке без маски присудили штраф в размере в 17 тысяч гривен. Об этом говорится в пресс-центре метрополитена.

По информации правоохранителей, которые проверяли пассажиров на соблюдение масочного режима, было составлено 37 административных протоколов о нарушениях.

Во время проверки маску имели все пассажиры, однако пройдя вестибюль, некоторые спускали ее на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина.

Ранее мы писали о том, что мужчины устроили драку на перроне метро "Театральная".