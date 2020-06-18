В пятницу, 19 июня, Верховная Рада может приступить к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе во втором чтении. При этом депутаты ожидают, что разбирательство не растянется на несколько дней. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Возможно, можем рассмотреть законопроект завтра", - сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

В свою очередь глава комитета по вопросам финансовой и налоговой политики Данила Гетманцев добавил, что в пятницу есть планы зайти в рассмотрение вопроса.

Должны зайти в вопрос. Успеем ли рассмотреть (в пятницу - ред.), не знаю.

В среду глава комитета также пояснил, что в закон подано 3500 поправок, но это не означает, что рассмотрение затянется на несколько дней. Более того, парламентарий допускал, что рассмотрение поправок в зале может занять всего один день. Позже стало известно, что рассмотрение законопроекта отложили.

"Там не так уж много поправок тех, которые будут требовать проголосовать... Я думаю, что за день мы можем его рассмотреть, может и за меньше. 3500 поправок, но есть такие поправки, которые дублируются, есть поправки, на которых не будут настаивать авторы. Ведь в процессе работы над законопроектом были найдены компромиссные варианты формулировки определенных норм", - сказал Гетманцев.

Напомним, 16 января, Верховная Рада Украины одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса в стране. Также мы писали о том, что суд заблокировал доступ к ряду сайтов.